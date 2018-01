Inondations : envoyez vos photos à l'observatoire régional de l'hydrologie

Comment faut-il procéder ?

"Chacun peut contribuer à la mémoire collective et à l’alimentation de la base régionale des documents historiques sur les inondations en déposant ses photos de crues et de hauteurs d’eau atteintes via le volet "Contribuer" de la page d’accueil du site www.hydrologie-fc.fr", est-il indiqué.

Il est important de préciser l’adresse des photos et l’heure de prise de vue. Attention, le site est étendu à l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, son nouveau nom est en cours de définition.

Qu'est-ce que l’Observatoire de l’Hydrologie de Bourgogne-Franche-Comté ?

Le site internet de l’Observatoire de l’Hydrologie de Bourgogne-Franche-Comté est une plate-forme régionale d’information sur les phénomènes d’inondation et de sécheresse : données en temps réel, données cartographiques et documents historiques. Ce site est géré par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en lien avec les collectivités territoriales.

"C'est suite à de tels évènements que nous pouvons capitaliser de nombreuses informations sur des linéaires importants de nombreux cours d'eau, améliorant à long terme la gestion de crise des inondations", explique l'observatoire.

Info +