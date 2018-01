Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique s'engage aux côtés de la Ville de Besançon

La Ville de Besançon, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et le CCAS mènent depuis plusieurs années une politique commune en matière de ressources humaines. "L’amélioration de la qualité de vie au travail et de la politique sociale pour le personnel en est un des axes avec, en particulier, le renforcement des actions pour le maintien dans l’emploi et l’accueil de personnes handicapées", est-il indiqué dans un communiqué.

Cette volonté s’inscrit dans un double enjeu de conformité légale instaurée par la loi Handicap du 11 février 2005, qui impose aux collectivités et à leurs établissements une obligation d’emploi d’au moins 6 % des effectifs et d’ouverture citoyenne visant à montrer qu’une personne en situation de handicap peut néanmoins s’insérer dans la vie professionnelle.

Une volonté politique "plus lisible et concrète (...)"

Un plan d’objectifs et de moyens devrait rendre la volonté politique dans ce domaine "plus lisible, concrète et mobilisera de manière conséquente les aides financières du FIPHFP", le montant total s’élevant à 598 758 €. A noter que la part employeur consacrée à ces dispositifs est de 604 114 €.

Elle devrait également permettre de "structurer les orientations des trois entités en matière de handicap et de maintien dans l’emploi, de favoriser la mobilisation des agents autour d’un projet mené en concertation avec les institutions représentatives du personnel et de disposer d’un préfinancement sur des axes d’intervention ciblés afin d’agir plus vite et dans la durée."

Les engagements des trois entités s’affirment dans des thématiques qui concernent :