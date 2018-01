L'odeur des bougies, de la musique offrent directement une pause ou un "entracte" comme son nom l'indique. Des teintes douces nuancées de gris, beige et blanc créent l'atmosphère. C'est ici que la Bisontine Juliette Bulloz a créé son Institut à 25 ans après avoir travaillé à Yves Rocher pendant trois ans (dont deux en alternance) et dans un Institut à Fraisans : "L'environnement de ce quartier m'a tout de suite attiré. L'institut est proche du théâtre Ledoux, de l'université et puis c'est un quartier de pierre, il y a un côté historique"

Une ambiance "cocooning"

"J'ai voulu créer un endroit classe et en même temps cocooning", explique Juliette. Trois salles structurent l'Institut de 35m2. Des architectes ont pensé l'espace pour qu'il y ait à terme : une salle d'accueil et de vente des produits, une salle d'épilation, une salle consacrée aux soins.

Des produits, des soins, des massages

La gérante a souhaité travailler avec la marque Mary Galland qui est selon elle d'une "belle qualité". "Avec ces produits, tout est manuel donc il n'y a pas besoin d'appareil pour faire un massage amincissant par exemple". En plus des épilations et des soins du visage et du corps, Juliette propose des manucures, des maquillages, des teintures de cils, rehaussement de cils, des forfaits mariés…sans oublier les hommes qui peuvent s'y rendre pour épilations et soins.

Info +

L'Entracte, Institut de beauté Juliette, 6 rue Lacoré à Besançon

RDV à prendre au 03 81 81 43 58 où via email ou facebook

