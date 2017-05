Cinq Comités Locaux Ecole-Entreprise ont été ainsi mis en place à la rentrée 2016.

Ils permettent la structuration opérationnelle de la relation école-entreprise sur le bassin, la lutte contre les inégalités territoriales (en matière d’accès aux stages, de découverte du tissu économique local et d’insertion professionnelle) et l’augmentation de la visibilité des échanges entre l’école et le monde économique.

A travers les CLEE, il s’agit de développer le travail en réseaux permettant davantage de mutualisation et de coordination entre tous les acteurs de la formation et les professionnels.

Le CLEE du bassin de Besançon a pour mission d'engager et développer une dynamique partenariale entre les établissements scolaires et le monde de l'entreprise au service de l'orientation et la professionnalisation des jeunes.

Chargé de développer la relation entre l’Ecole et le monde économique local, il est composé de deux co-pilotes M. Jérôme Chevalier, Proviseur adjoint du lycée Tristan Bernard et Mme AgnèsCart-Lamy, dirigeante de l’entreprise Emergence, coaching en entreprise, et d’une animatrice Stéphanie Pinto.

Il s’articule autour de trois pôles :

Un pôle « Parcours Avenir » visant à éclairer l’élève sur ses choix d’orientation et lui permettre d’élaborer son projet professionnel en ayant une meilleure vision du monde économique et professionnel et en développant son sens de l’engagement et de l’initiative.

Un pôle « stages » visant à mettre en adéquation les besoins de l’entreprise et ceux de l’élève en développant les partenariats avec les entreprises.

Un pôle « insertion » visant à préparer au mieux l’insertion des jeunes sur le marché du travail en recensant les besoins des entreprises en termes de compétences professionnelles et sociales.

Entreprises, devenez acteur de la relation école-entreprise :

En accueillant des enseignants au sein de votre entreprise (visite, stage, entretien….) pour mieux faire connaître votre profession, vos exigences, permettre d’identifier les compétences recherchées….

En parrainant des projets entrepreneuriaux d’élèves (mini entreprises, simulations de créations d’entreprises…), une filière de formation, un élève pour transmettre votre savoir-faire, promouvoir des talents…

En accueillant des lycéens professionnels dans le cadre de leur période de formation en milieu professionnel (CAP : 12 à 16 semaines de stages en entreprise, BAC PRO : 22 semaines de stage en entreprises…) : facteur déterminant de l’insertion professionnelle et vivier de recrutement pour l’entreprise…

En accueillant des stagiaires de 3èmepour enrichir la culture citoyenne et la culture d’entreprise chez les jeunes, pour faire découvrir les compétences sociales du monde du travail et valoriser vos métiers…

En témoignant en classe pour sensibiliser à l’esprit d’entreprendre, présenter votre entreprise, valoriser votre savoir-faire, apporter votre expertise…

En faisant découvrir votre entreprise à des jeunes (visite d’entreprise, reportage, speed meeting…) pour faire connaître votre fonctionnement et vos exigences professionnelles

En participant aux jurys et évaluation d’examen pour apporter votre vision professionnelle aux diplômes et connaître les attendus.

L’existence du CLEE permet aux entreprises d’avoir un interlocuteur identifié pour toutes questions relatives aux stages, à l’insertion, aux formations…, d’être mieux orientées dans les formations en fonction de vos potentialités d’accueil en stages, soutenues dans l’accompagnement des jeunes en stages et de bénéficier de ressources propres à la relation école-entreprise en adéquation avec vos besoins.

Pour toutes questions ou pour faire connaître votre volonté de devenir acteur de la relation école-entreprise, vous pouvez contacter Stéphanie Pinto, animatrice du comité local école entreprise, par mél.ecole-entreprise.besancon@ac-besancon.fr ou au 03 81 52 00 01.