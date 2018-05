J'ai goûté pour vous… les miels 'd'exception' de chez Miel et Miels

Nous déballons le colis avec un certain plaisir non-dissimulé, découvrant au fur-et-à-mesure les différents goûts proposés.

Ce qui rend l'exercice encore plus ludique est la mise en forme du paquetage : les pots, de 150 à 50g, sont disposés dans de petites boîtes individuelles en carton, qui ne sont pas sans rappeler des cosmétiques ou des bijoux. Les plus petites ont même la forme d'un écrin de bague, leur offrant une certaine distinction qui est la bienvenue.

On déballe le pot, on le soulève doucement, on admire sa couleur, on lit son contenu, on essaie d'imaginer son goût et sa texture… Des gestes simples, mais effectués de bon cœur et instinctivement, encouragés par l'élégance du produit et de son emballage.

Le goût compte plus que tout

Maintenant, place au goût. Aux goûts même, puisque nous avons ici six pots et six saveurs différentes. Les apiculteurs ont créé trois gammes : miels de crus (lavande, sapin…), miels de terroirs (Vallées du Dauphiné, forêts de Sologne…) et mariages de saveurs (noix, rose, thé…). Nous pouvons heureusement goûter chaque gamme et faire notre idée.

1) Mariage rose et miel

(Miel de fleurs de France : 98,7%, boutons de rose : 1,3%, extrait naturel de rose)

On commence par le miel à la rose. Visuellement, il est attirant : de petits boutons de rose sont suspendues dans l'élixir doré, lui donnant une apparence franchement unique et une puissante odeur. Le doute n'est pas permis en humant le miel, qui sent la rose à plein nez !

La dégustation va également dans ce sens : en goûtant à l'aveugle, on reconnaît dès la première cuillérée le puissant goût de rose. Cette saveur est d'ailleurs surprenante : si le miel se veut surtout sucré et riche, la rose adoucit le tout sans dénaturer son goût de base. Pour moi qui n'aime d'ordinaire pas trop les produits à base de rose et apprécie un simple miel, je trouve le mariage vraiment juste, entre force et délicatesse. Il n'est même pas écœurant, ce qui constitue une certaine prouesse puisque les deux ingrédients sont très sucrés. Au contraire même, il se mange très facilement, et on retrouve son goût original à chaque nouvelle lichette.

Ceci dit, une autre membre de la rédaction, qui n'aime pas non-plus les aliments saveur rose, trouve que cette dernière se fait un peu trop sentir. Rien d'alarmant non plus, il se déguste bien. Mieux encore, une autre membre de l'équipe de maCommune, qui n'aime pas le mie,l dit pouvoir manger celui-ci. Ce miel à la rose convient donc à un public assez large, enfants comme adultes qui veulent découvrir une nouvelle facette du miel tout en gardant sa base.

Prix : 8,10€ les 150g

2) Miel des Forêts de Sologne

Ce miel-ci fait l'unanimité, sans fausse note. D'une robe un peu foncée et très pure, il offre ce qu'on attend de lui : un vrai goût de miel, puissant et riche. Et presque paradoxalement, il est loin, très loin d'être trop sucré et par conséquent trop agressif. A l'inverse, il est doucereux et glisse tout seul en bouche.

Sans doute cet aspect "doux" est-il dû à une note un peu amère qu'on retrouve en arrière-goût et qui tempère l'explosivité de ce miel si agréable en bouche.

Pas de mauvaise surprise avec celui-ci des Forêts de Sologne donc, qui séduira aussi bien les amoureux du miel que les plus hésitants. Un bon 10/10 bien mérité.

Prix : 6,40€ les 150g

3) Miel de coriandre du Cher

Un miel épais, compact et sableux, qui s'avale plutôt facilement. On pouvait s'y attendre, il sent fort la coriandre, à l'odeur et dans la bouche. Personnellement, je n'aime pas la coriandre et comme je m'y attends, ce miel ne me plaît pas trop… Il a pourtant ce goût de "reviens-y", qui illustre si bien ce petit réflexe : je goûte, je fronce les sourcils en me disant que c'est un peu fort,… et puis le goût de coriandre passe, ne laissant qu'une fine impression de miel assez douce. Et comme un chiot qui a lapé un citron, je réitère l'expérience, pour être vraiment sûr et certain que ça ne me plaît pas. Et je fronce de nouveau les sourcils…

Mon avis n'est cependant pas universel : plusieurs de mes collègues qui n'apprécient pas forcément la coriandre se disent pourtant conquises par ce miel. "Il a un goût original et il repose ma gorge" me glisse-t-on.

Le bilan est donc mitigé, pour moi en tout cas : le produit est sans aucun doute excellent, mais séduira plus ou moins selon les préférences de chacun.

Prix : 6,95€ les 150g

4) Mariage thé Matcha et miel

(Miel de fleurs de France : 98,7%, thé matcha : 1,3%, extrait naturel de rose)

Une vraie bizarrerie, si j'osais. D'une allure verdâtre pas tellement ragoûtante, il rappelle davantage un gommage pour visage qu'un pot de miel. Au toucher, il est vraiment compact, pliant tout entier sous la pression de la cuillère. Cependant, au goût, il est étonnamment délicat : le sucré du miel apparaît mais très fugacement, pour laisser la place à ce goût de thé si reconnaissable. Entre amertume délicate et timide impression de sucre.

Moins sucré qu'un miel ordinaire et avec un goût bien agréable, mais dont on se lasse assez rapidement, ce miel au thé matcha séduira les plus aventureux, qui devront passer outre son étrange texture pour apprécier pleinement la finesse du mélange des saveurs.

Prix : 8,10€ les 150g

5) Miel de Sapin du Jura

(Médaille d'argent au Concours général agricole de Paris 2016)

Avec sa robe claire et orangée, ce miel particulièrement liquide remplit d'une manière plus qu'honnête son cahier des charges. Il offre un goût ni trop fort, ni trop doux, pour finalement épater par sa justesse, tout simplement. On retrouve ce qu'on cherche dans le miel, avec en plus cette note de sapin qui nous fait si plaisir en Franche-Comté.

Ce miel s'adresse à tous et toutes, des plus jeunes aux palais les plus développés. Il n'est pas loin du sans faute non-plus, à l'exception qu'il pourrait écœurer les plus sensibles au sucre.

Prix : 7,35€ les 150 g

6) Miel au pissenlit du Jura

Il sent fort. En ouvrant le pot et en humant légèrement, on remarque immédiatement l'odeur de… champ ? qui s'en dégage. Sa texture épaisse et collante n'est pas particulièrement attirante, mais au moins, l'originalité est au rendez-vous.

"Il pue mais il est bon". Cette phrase d'une collègue résume bien les choses. Peut-être un peu trop sucré, son goût change cependant d'un simple miel, sans toutefois laisser une marque indélébile. On s'en rappellera sans doute davantage pour son odeur que pour sa saveur… A essayer.

Prix : 4€ les 50g

Bilan

L'expérience nous a bien convaincu : les goûts sont variés et originaux, tout en confortant ceux qui ne cherchent "que" du bon et simple miel. Les mélanges feront plaisir aux curieux et les "classiques" répondront largement aux attentes.

En ce qui concerne les prix, chaque portefeuille y trouvera plus ou moins son compte ; ceci étant dit, il est plaisant d'en commander quelques-uns, même si ce n'est que pour essayer un miel qui sort de l'ordinaire. Pour découvrir de nouvelles saveurs.

Infos +

La coopérative Les Compagnons du Miel - France Miel est un rassemblement d'apiculteurs datant de 1958, située à Port Lesney dans le Jura. Elle rassemble des exploitations réparties sur tout le territoire de France, permettant de goûter des miels de tout l'hexagone : Picardie, Cher, Sologne, Tarn, Pyrénées, Lozère, Bourgogne, Jura ou encore Marne.

Les saveurs qu'elle propose se veulent "authentiques, créatives et précieuses" faisant de Miel et Miels une marque "haut de gamme".