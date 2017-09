Toutes les infos sur la nouvelle ligne de bus Ginko 3+ en site propre à Besançon

Le tracé et les arrêts de la ligne 3 + en site propre

Pôle Temis – U-Sports –Campus Arago –Crous Université –IUT –AFPA –Palais des Sports –Stade L2o Lagrange –Gibelotte –Voirin –Gare Viotte.

Campus > Centre-ville : 20 minutes

Temis > Gare Viotte 14 minutes

AFPA > Centre-ville 17 minutes



Une nouvelle ligne, dans quel but ?

"Cela permettra un tracé Transport Collectif en Site Propre (TCSP) de la Bouloie au centre-ville. Les trois pôles universitaires seront reliés entre eux avec des quartiers importants comme celui de Montrapon où de la gare", explique Michel Loyat, vice-président en charge des transports, de la mobilité et de l'intermodalité. Comme le dit le slogan présent sur le bus "un bus toutes les cinq à dix minutes".

Cela va-t-il plus vite ?

La ligne "pourra faire gagner jusqu'à quatre minutes en heures creuses et une dizaine de minutes lors de bouchons "comme le matin ou le soir", précise Ginko. Cela permettra une "régularité entre Témis et la gare" et une accessibilité équivalente au tramway avec notamment des facilités de prise de tickets) plus de confort avec des "arrêts moins fréquents", précise le maire, grâce au TCSP.

Pourquoi une ligne en site propre ?

L'aménagement de cet espace dédié à la ligne 3 + a nécessité quelques ajustements comme nous l'explique Jean-Paul Michaud, vice-président en charge des voiries d'intérêt communautaire et des pistes cyclables : "nous arrivons au bout de deux ans de travaux. Des aménagements ont été faits comme au niveau de la Place Leclerc avec le carrefour à feu pour gagner de la fluidité, des bandes cyclables ont été créées ainsi que des espaces verts, l'ajout d'arceaux à vélo…". Un nouveau parking va également voir le jour à la Bouloie, l'accessibilité aux commerces pour les personnes à mobilité réduite a été repensée et recréée "cela fait partie de l'embellissement de la ville", lance le vice-président.

Le coût ?