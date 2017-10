J'ai testé pour vous une ampoule rotative disco à LED…

Au premier abord, je me demande comment cette ampoule peut fonctionner et réaliser la promesse indiquée sur son emballage. Je suis plutôt dubitative sur ses effets.

Je la visse tout simplement et très rapidement sur une douille électrique, je ferme les volets et les rideaux pour me retrouver dans un noir total et j'allume la lumière…

Ma première réaction : "Ouaou !" Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi puissant et beau. L'ampoule tourne doucement et grâce aux filtres, la lumière est de plusieurs couleurs et de plusieurs formes en mouvement. Jamais je n'aurais pensé qu'une si petite ampoule aussi peu chère offrirait cet effet.

Elle est également puissante : pour l'avoir testée au cours d'une fête dans une pièce d'environ 70 m2 avec 40 personnes, le résultat a été très convaincant. D'ailleurs, cette petite ampoule a fait sensation auprès de mes convives !

Je l'ai également testée au cours d'un apéro dinatoire qui s'est transformé de manière inattendue en soirée dansante. Je n'ai eu qu'à la visser sur la douille et appuyer sur l'interrupteur. En 3 minutes, mon salon s'est transformé en vrai dancefloor !

J'ai également testé cette ampoule LED comme lampe de chevet, par curiosité, sans musique, sans bruit. Contrairement aux apparences, le mouvement de la lumière, plutôt lent, est relaxant. Bien sûr, il faut aimer les couleurs, qui sont plutôt flashy ! Pour ma part, ce n'était pas gênant le temps de terminer mes dernières réflexions de la journée et de m'endormir. En revanche, pour lire, c'est mission impossible !

Ma conclusion : je recommande l'ampoule LED rotative disco ! A ce prix-là, ce serait dommage de s'en priver...

