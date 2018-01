"Je suis comme le docteur House, spécialiste en médecine interne" (Dr Philippe Humbert)

maCommune.info : pourquoi avoir écrit sur le thème : "avez-vous un bon médecin" ?



Dr Philippe Humbert : "Ce livre, je l’ai préparé dans ma tête depuis des années, mais je l’ai écrit en un an. De par mon expérience, j’ai remarqué que de nombreux malades étaient en impasse diagnostique. C’est-à-dire que les médecins qui les consultent n’ont pas pu mettre un nom à la maladie responsable des troubles. Les malades sont ainsi privés d’un traitement efficace. Trop souvent, c’est le symptôme qui fait office de diagnostic. Or une constipation est un signe qui peut être l’expression d’une intolérance alimentaire, d’une maladie de la glande thyroïde ou d’un cancer, tout ceci dépend de l’âge, mais aussi de l’existence de signes associés.

J’ai aussi constaté que des malades étaient privés d’un bon diagnostic seulement parce qu’ils n’avaient pas gardé la bonne prise de sang, celle qui était faite par exemple au début des symptômes. Trop de malades se plaignent d’avoir été considérés comme des plaignants injustifiés et on justifie l’absence de diagnostic en les culpabilisant : "c’est le stress".

De plus, les études de médecine laissent croire qu’un symptôme ne relève que d’une seule maladie. Alors que c’est souvent l’association de plusieurs mécanismes donc maladies qui conduit à l’apparition du signe clinique. Beaucoup trop de malades par ailleurs croient qu’un diagnostic doit se lire dans une analyse biologique ou dans un compte-rendu de prélèvements. Or, le diagnostic repose avant tout sur une association de symptômes et une présomption qui sera validée par l’efficacité du traitement spécifique".

maCommune.info : qu'est-ce qui permet de dire à votre éditeur que vous êtes le "Docteur House" Français ? Vous définiriez-vous comme ceci ?



Dr Philippe Humbert : "Le docteur House n’est pas unique. La plupart des médecins sont des Docteur House pour les malades. Ce sous-titre a été en effet ajouté par l’éditeur, parce qu’il a remarqué que l’enquête diagnostique est un peu comme une enquête policière, il faut une certaine sagacité, des connaissances importantes, et un amour de son prochain pour résoudre des problèmes difficiles, qui ne veut pas forcément dire des maladies rares ou graves.

A titre personnel ou dans l’entourage de l’éditeur, j’ai pu apporter mon expertise qui a surpris par la justesse du diagnostic et l’efficacité du traitement. De plus, je suis comme le docteur House, spécialiste en médecine interne, vaste spécialité qui couvre la plupart des champs de la médecine, tout en étant dermatologue, allergologue...et avoir obtenu un nombre important de certifications dans des domaines variés".

maCommune.info : quel est le point le plus important que met en avant ce livre ?

Dr Philippe Humbert : "Ce livre raconte avant tout des histoires vraies, étonnantes, incroyables pour certaines. Il met en lumière l’importance de la relation médecin-malade. Il souligne l’importance de l’écoute du malade au moment où une enquête a montré que le patient n’avait que 23 secondes en moyenne pour décrire sa souffrance. Ce livre aurait pu s’intituler : êtes-vous un bon patient ? Car en effet le malade est aussi responsable de la qualité de sa prise en charge. La lecture est prenante, et certains chapitres feront sourdre les larmes.

En résumé cet ouvrage livre une cinquantaine de recommandations ou d’informations pour que le malade soit pris en charge le mieux possible. Et surtout il donne un formidable espoir à toutes les personnes qui souffrent et qui pensent qu’on ne trouvera jamais l’origine de leurs problèmes".

