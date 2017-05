Si Jean-François Humbert a mis un point final à sa vie politique, il n'a pas mis un point final a sa liberté d'expression "en tant que citoyen" déclare-t-il. Connu pour ne pas avoir accepté les voix du FN afin d'accéder à la présidence de la région en 1998, ce Giscardien avoue avoir voté Macron au second tour de la présidentielle pour faire barrage au FN.

Aujourd'hui, il décide de reprendre la parole pour afficher son soutien à l'ancien conseiller régional de son opposition, Éric Alauzet et non au conseiller municipal et conseiller départemental LR Ludovic Fagaut comme cela aurait pu sembler plus logique. Mais comme il le dit si bien lui-même, Jean-François Humbert n'a jamais été un "fanatique" du parti "Les Républicains", ni de l'UMP d'ailleurs.

"Un vote d'adhésion à la personne"

"Je connais bien Éric Alauzet et je lui ai annoncé que je voterai pour lui le 11 juin prochain pour les législatives" explique Jean-François Humbert. "Il faut choisir parmi les candidats celui qui est le plus à même et qui a démontré au cours de sa vie politique sa capacité à travailler d'abord. Il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord, mais j'ai apprécié la manière dont il a travaillé dans mon opposition au conseil régional puis en tant que parlementaire." Même si cette décision ne correspond pas à sa formation politique d'origine, il explique son choix par un vote d'adhésion à la personne. Un coup de pouce qu'Éric Alauzet appréciera.