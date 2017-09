Jean-Philippe Richard, nouveau président du Medef Bourgogne Franche-Comté

Le conseil d’administration du Medef Bourgogne Franche-Comté a procédé mercredi 6 septembre à la nomination d’un nouveau Président. Patrice Futin a été élu vice-président.

Jean-Philippe Richard, représentant du Medef Nièvre, dirige la société Interim’R depuis 2005 dont le siège social se situe à Monéteau. Il est également membre du conseil exécutif du MEDEF national et a été élu par le Conseil d’administration et les représentants des branches régionales. "La principale mission du nouveau Président sera de répondre aux attentes et préoccupations des entreprises et des acteurs économiques de la grande région en étant plus proche d’eux, tout en portant la voix de l’organisation" explique le Medef dans un communiqué.

Conseil d’administration

Vice-Président : Patrice Futin - MEDEF Territoire du Doubs

Trésorier : Jean-Luc Piton - MEDEF Territoire Franc-Comtois

Secrétaire : Pierre-Antoine Kern - MEDEF Côte-d’Or

Damien De Margon - Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

Vincent Martin - Fédération régionale des Travaux Publics – Fédération française du Bâtîment

Bernard Guyot/Conseil National des Professions de l’Automobile

Info +

Le MEDEF Bourgogne Franche-Comté fédère et représente les MEDEF Territoires Franc-Comtois, Medef Côte d’Or, Medef Saône et Loire, Medef Yonne et Medef Nièvre, ainsi que la Fédération régionale du Bâtiment (FRB), la Fédération régionale des Travaux Publics (FRTP), l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), Allizé Plasturgie, l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (UNICEM), l’Union des Industries Chimiques (UIC), le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) et PRISM’EMPLOI.