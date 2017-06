JEU CONCOURS Eve Boutique ! Remportez votre maillot de bain et accessoire !

Cette semaine jouez avec Eve Boutique et maCommune.info et gagnez votre maillot de bain et son accessoire coordonné (tunique ou paréo) d'une valeur de 150€ environ.

Pour jouer c'est très simple, complétez le formulaire et répondez à la question : 'A quelle date a été fondée Eve Boutique? '

Le ou la gagant(e) sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et une seule participation sera prise en compte par joueur.

Le résultat du tirage au sort sera publié vendredi sur macommune.info

Bonne chance à tous !