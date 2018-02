Jeu Concours ! Gagnez votre carte VIP Micopolis

Cette semaine maCommune.info et Micropolis vous proposent de jouer pour tenter de gagner votre CARTE VIP MICROPOLIS !

Vous aimez découvrir de nouvelles activités, thématiques, idées de sorties ? Ou tout simplement passer de bons moments entre amis, en famille ? Ce jeu s’adresse à vous ! N’attendez plus, jouez dès aujourd’hui et tentez de remporter cette carte qui vous permettra d’accéder à une sélection de nos événements en 2018. Culturelle, festive, utile, originale,… nul doute qu’elle vous accompagnera partout.

Avec cette carte à présenter directement au contrôle des événements cités, 2 entrées offertes à chacun d’entre eux en 2018 :

-FÉVRIER : 17 au 25 : salon du Cheval de BFC

-MARS : 10 et 11 : Brocante de Printemps

-AVRIL : 6 au 8 : salon Bio & Co

-MAI : 5 au 13 : 92e Foire Comtoise

-JUIN : 9 et 10 : Puces d’Été

-OCTOBRE : 19 au 21 : salon de l’Habitat et salon des Vins

-NOVEMBRE : 9 au 11 : salon des Antiquaires

16 au 18 : marché Talents & Saveurs

-DÉCEMBRE : 8 et 9 : Brocante de Noël

Pour participer, c'est très simple, complétez le formulaire ci-dessous et répondez à la question. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et un seul formulaire par joueur sera pris en compte.Les gagnants recevront leur carte par courrier à l'adresse renseignée dans le formulaire.

Les résultats seront publiés sur maCommune.info vendredi 16 février dans la matinée.

Bonne chance à tous !