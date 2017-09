Jeu Livres dans la boucle : Jouez et gagnez le livre 'Barbara, roman' de Julie Bonnie

Du 4 au 13 septembre, jouez avec maCommune.info et Livres dans la boucle, pour tenter de remporter chaque jour un livre. Aujourd'hui, nous vous proposons le livre 'Barbara, roman' de Julie Bonnie !

Pour jouer c'est très simple, complétez le formulaire ci-dessous et répondez à la question. Une seule participation par joueur sera prise en compte. Le tirage au sort sera réalisé et publié sur maCommune.info le jeudi 14 septembre.

L’auteur : Julie Bonnie est romancière, elle est l’auteur de Chambre 2 (Belfond), lauréat du prix du roman Fnac 2013, Mon amour et de Alice et les orties. Julie Bonnie sera présente sur le salon vendredi et samedi.

Résumé : « Ma mère écoutait Barbara, le dimanche matin, fenêtres grandes ouvertes, volume à fond. Depuis toute petite, je suis imprégnée de ses mots, de sa voix, de ses mélodies. En grandissant, ses paroles ont pris de nouveaux sens mais ne m’ont jamais quittée, jusqu’à ce que je devienne chanteuse, jusqu’à ce que j’écrive mes propres chansons.

Dans ce roman, inspiré de ses débuts, je voulais percer le mystère de l’énergie exceptionnelle qui habitait Barbara, une alternance de néant sombre et d’explosion de lumière. Je voulais raconter sa quête, sa détermination malgré les failles, malgré les drames. »

Bonne chance à tous !