Jeu Livres dans la boucle : Jouez et gagnez le livre 'La beauté des jours' de Claudie Gallay

Du lundi 4 septembre au mercredi 13 septembre, maCommune.info et Livres dans la Boucle vous proposent de jouer chaque jour pour remporter un livre de la sélection qui sera présentée lors du festival du libre qui se déroulera les 14, 15 et 16 septembre à Besançon! Aujourd'hui, jouez et tentez de remporter le livre 'La beauté des jours' de Claudie Gallay.