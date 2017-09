Jeu Livres dans la boucle : Jouez et gagnez le livre 'Making Of' de Xavier Durringer

Du 4 au 13 septembre, jouez avec maCommune.info et Livres dans la boucle, pour tenter de remporter chaque jour un livre. Aujourd'hui, nous vous proposons le livre de Xavier Durringer : Making Of

Pour jouer c'est très simple, complétez le formulaire ci-dessous et répondez à la question. Une seule participation par joueur sera prise en compte. Le tirage au sort sera réalisé et publié sur maCommune.info le jeudi 14 septembre.

L’auteur : Xavier Durringer est dramaturge, romancier et cinéaste. En 2011, son long-métrage La Conquête, est présenté en sélection officielle du festival de Cannes. Ses pièces de théâtre sont jouées dans plus de 35 pays. En 2015, il publie son premier roman.