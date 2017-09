Jeu Livres dans la boucle : Jouez et gagnez le livre 'Mistral perdu ou les événements' d'Isabelle Monnin

Du 4 au 13 septembre, jouez avec maCommune.info et Livres dans la boucle, pour tenter de remporter chaque jour un livre. Aujourd'hui, nous vous proposons le livre d'Isabelle Monnin : Mistral perdu ou les événements.

L’auteur : Isabelle Monnin est une romancière française originaire de Besançon. Elle est l’auteur de plusieurs romans dont le premier ‘Les Vies extraordinaires d’Eugène’ est paru en 2010.

Résumé : En librairie le 6 septembre 2017C’est une histoire intime, deux sœurs grandissent ensemble dans la France provinciale des années 1980 ; et puis l’une meurt. C’est une histoire politique, on croit qu’on appartient à un tout ; et puis on ne comprend plus rien. C’est l’histoire du je et du nous, ces deux-là s’intimident, ils se cherchent, parfois ils se trouvent ; et puis ils se déchirent. C’est l’histoire de valeurs, elles disent qui on est ; et puis elles se laissent bâillonner. C’est l’histoire d’un chanteur préféré, tendre et rebelle ; et puis il finit par embrasser les flics. C’est l’histoire d’un hier, où ne comptait que le futur ; et puis des aujourd’hui, malades du passé. C’est l’histoire d’un monde qui se croyait fort et paisible ; et puis il réapprend la haine. C’est l’histoire qui nous arrive ; et puis l’impression de ne plus y arriver. C’est une nostalgie, sans doute, mais pas seulement : dans la mémoire de ce qui fut, demeurent peut-être les graines de ce qui renaîtra, après la catastrophe.

