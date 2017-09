Jeu Livres dans la boucle : Jouez et gagnez le livre 'Un certain M. Piekielny' de François-Henri Désérable

Du 4 au 13 septembre, jouez avec maCommune.info et Livres dans la boucle, pour tenter de remporter chaque jour un livre. Aujourd'hui, nous vous proposons le livre de François-Henri Désérable : Un certain M. Piekielny

Pour jouer c'est très simple, complétez le formulaire ci-dessous et répondez à la question. Une seule participation par joueur sera prise en compte. Le tirage au sort sera réalisé et publié sur maCommune.info le jeudi 14 septembre.

L’auteur : François-Henri Désérable est né en 1987 à Amiens. A 25 ans, il publie son premier roman ‘Tu montreras ma tête au peuple’. François-Henri Désérable sera présent sur le salon samedi et dimanche.

Résumé : « Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire : au n° 16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait M. Piekielny… » Quand il fit la promesse à ce M. Piekielny, son voisin Roman Kacew était enfant. Devenu adulte, résistant, diplomate, écrivain sous le nom de Romain Gary, il s’en est toujours acquitté : « Des estrades de l’ONU à l’Ambassade de Londres, du Palais Fédéral de Berne à l’Élysée, devant Charles de Gaulle et Vychinski, devant les hauts dignitaires et les bâtisseurs pour mille ans, je n’ai jamais manqué de mentionner l’existence du petit homme », raconte-t-il dans La Promesse de l’aube, son autobiographie romancée.n n Un jour de mai, des hasards m’ont jeté devant le n° 16 de la rue Grande-Pohulanka. J’ai décidé, ce jour-là, de partir à la recherche d’un certain M. Piekielny.

Bonne chance à tous !