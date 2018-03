Jonathann Daval incarcéré en unité psychiatrique à Dijon

Mon client "est très suivi physiquement et psychologiquement, les gardiens sont très attentifs à sa situation", avait expliqué son avocat Me Randall Schwerdorffer en.décrivant un homme "amaigri, très affaibli et très fragile".

Dans un "état dépressif", Jonathann Daval "a été pris en charge dans le service psychiatrique de la maison d'arrêt de Dijon" a précisé franceinfo.

Rappel

Pendant les trois mois de l'enquête diligentée par les gendarmes de la section de recherches de Besançon, Jonathann Daval avait maintenu qu'Alexia était partie faire un footing et qu'elle n'était jamais rentrée. En public, comme en privé, il s'était présenté en mari éploré. Il a finalement avoué le crime à la fin de sa garde à vue, acculé par les éléments scientifiques rassemblés par les gendarmes