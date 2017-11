Jouez et gagnez des places pour l'avant-première de 'La deuxième étoile' en présence de l'équipe du film !

maCommune.info et Megarama Ecole-Valentin vous proposent de jouer pour tenter de gagner des places pour la soirée d'avant-première du film 'La deuxième étoile' qui se déroulera le mardi 21 novembre à 21h00.

Lors de cette soirée, toute l'équipe du film et Lucien JEAN-BAPTISTE seront présents.

->Pour participer c'est très simple, complétez le formulaire ci-dessous et répondez à la question :

'Dans quelle station de ski a été tourné le film 'La première étoile' ?'



-Méribel

-Les Gets

-Tignes



Une seule participation par joueur sera prise en compte et les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Les résultats du tirage au sort seront publiés sur le site maCommune.info le mercredi 15 novembre.

Bonne chance à tous !