A l’occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers, le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) organise une cérémonie l'Esplanade des Glacis à Besançon, samedi 24 juin 2017 à 14 h 30. A travers cet événement, c'est d'abord "l’engagement citoyen et les valeurs d’abnégation des sapeurs-pompiers" que l'Etat souhaite saluer et valoriser tout en rendant hommage "à la mémoire des sapeurs- pompiers qui ont perdu la vie en service commandé".

Une cérémonie instaurée en 2003

La journée nationale des sapeurs-pompiers a été instaurée en 2003 par le gouvernement pour "rendre hommage au courage de celles et ceux qui, sur le territoire national et parfois à l'étranger, concourent à la protection des personnes et des biens". Cette cérémonie honore les sapeurs-pompiers, civils, professionnels ou volontaires, militaires qui, au quotidien, assurent la sécurité du pays.

34.450 interventions dans le Doubs en 2016

En 2016, dans le Doubs, les sapeurs-pompiers ont effectué 34.450 interventions. Le SDIS du Doubs compte 3 000 sapeurs-pompiers appuyés par 115 personnels administratifs et techniques dans les missions de soutien.

Déroulement de la cérémonie