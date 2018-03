Journée sans viande : relevez le défi à Besançon !

La journée sans viande a été crée en 1985 aux Etats Unis par l'association américaine FARM qui milite pour une alimentation sans produits d'origine animale, pour le droit des animaux, pour la préservation de la planète et l'amélioration de la santé.

"A cette occasion, nous souhaitons, chers clients, vous sensibilisez encore plus sur le coût environnemental de la viande et des produits d'origine animale en général et vous invitez à y réfléchir et surtout à en parler autour de vous.



Pour cette date du 20 mars nous vous réservons des surprises avec la volonté de faire goûter notre cuisine à ceux qui se disent des viandards et qui auraient peur d'avoir faim en sortant !", explique la Cantine de Gloria Mea Fiedes…

Info +