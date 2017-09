Journées européennes du patrimoine : ce qu'il ne faut pas manquer...

Visite guidée de Besançon

Parcours en Famille "raconte-moi Besançon". Circuit d’une durée de deux heures environ. Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme qui vous communiquera le lieu de rendez-vous. En compagnie d’un guide-conférencier, entraîne tes parents à la découverte de la ville. Ensemble, vous découvrirez, dans la" boucle" et dans le quartier Battant, rues, places et monuments. Depuis l’époque des gallo-romains jusqu’à nos jours, l’histoire de la cité n’aura plus de secrets pour toute la famille !

Visites guidées Samedi à 15 h et dimanche à 10 h et à 15 h

Besançon, Fort de Bregille

Une exposition avec matériels, mannequins, et documents sera présentée, ensuite vous visiterez le fort et ses ouvrages enterrés (magasins à poudre, galerie de fusillade). Se munir de chaussures de marche et d’une lampe.

Samedi et dimanche de 14 h à 17 h Chemin du Fort de Bregille, 25000 Besançon

Maison Victor Hugo

À la différence des autres maisons où il vécut, la maison natale de Victor Hugo n’est ni un musée, ni un lieu de mémoire. Dans une scénographie contemporaine, sont évoqués les hommages rendus par les Bisontins et les liens tissés avec sa ville natale, mais surtout les combats de cet écrivain engagé pour la liberté d’expression, la dignité humaine, les droits des enfants et la liberté des peuples.

Ouverture de la maison samedi et dimanche de 10 h 30 à 18 h Visites guidées Samedi et dimanche à 10 h et 11 h Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 140, Grande Rue

Visitez la préfecture du Doubs

Ouverture au public de la préfecture du Doubs les 16 et 17 septembre 2017. Des visites commentées seront assurées par un guide conférencier sur réservation et inscription préalable auprès de l’office du tourisme et des congrès du Grand Besançon 2 place de la 2ère armée française à Besançon : 03.81.80.92.55

Le matin à 9h00 et 10h30 et l’après-midi à 14h, 15h30 et 17h.

Le rectorat, Hôtel de Grammont, ancien Archevêché

Aujourd’hui, le rectorat occupe la totalité des bâtiments de l’ancien Archevêché. Au Moyen Âge, le palais des archevêques bisontins était situé à proximité de l’abside occidentale de la cathédrale Saint-Jean. Début XVIIIe siècle, pour l’archevêque François Joseph de Grammont, la façade sur rue est fortement remaniée, et le bâtiment est prolongé sur l’arrière de deux ailes qui le relient à l’ancien palais. À la Révolution, les bâtiments sont vendus comme biens nationaux. Sous le Concordat et durant le XIXe siècle, les archevêques sont logés et rétribués par l’État qui avait dû racheter le palais. Après la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État, l’édifice est affecté à plusieurs services de l’université et au logement du recteur

Deux visites guidées sont organisées au rectorat, 10, rue de la Convention, le samedi 16 septembre à 9 h 30 et à 11 h. L’inscription est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Besançon : 03 81 80 92 55 ou info@besancon-tourisme.com

Les véhicules de collection dans la cour de l'Hôpital St-Jacques de Besançon

Le Club Bisontin Passionnés de Véhicules Anciens (PVA) propose une exposition de voitures , motos et scooters de collection des années 1920 aux années 1980. Cet évènement sera accueilli dans un lieu exceptionnel : la cour d'honneur de l'hôpital St-Jacques de Besançon. En effet, la direction du CHRU a donné son accord pour que 40 voitures, 15 motos et scooters soient exposés dans ce cadre prestigieux. Quand on possède une voiture ou une moto de collection, et qu'on a consacré beaucoup de temps (et d'argent !) à la restauration de tels "bijoux" les propriétaires de ces véhicules sont toujours heureux de faire partager leur passion au public. Ainsi, les nombreux visiteurs attendus pourront venir admirer de superbes véhicules parfaitement entretenus.

Le samedi 16 septembre 2017 de 14h à 18h.

Musée de l'anesthésie

Ce musée est situé à l’hôpital Saint-Jacques, dans un cadre original qui n’a plus son semblable en France, un bloc opératoire, dont la conception remonte à 1935. Le parcours des salles et les 350 objets qui y sont conservés répondront aux questions et appréhensions qui subsistent à l’égard de cette acquisition majeure des hommes : la maîtrise de la douleur.

Samedi et dimanche Visites commentées, limitées à 30 personnes Gratuit sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme qui vous précisera les horaires Hôpital Saint-Jacques, rue de l’Orme de Chamars

Horlogerie Astronomique

Conçue il y a 160 ans par le maître horloger de Beauvais Auguste-Lucien Vérité, l’horloge astronomique est un chef d’œuvre de technique. Elle donne de très nombreuses informations : l’heure à différents endroits du globe, les horaires des marées, les saisons, la longueur du jour, les signes du Zodiaque… et indique également des éléments moins connus servant à régler la vie ecclésiastique. Poussez la porte de l’horloge et venez découvrir les mystères du calcul du temps ! Raconte-moi l’horloge astronomique Nouveau à l’horloge ! En partenariat avec « Besançon Ville d’art et d’histoire », un livretjeu destiné au jeune public est à disposition des familles pour découvrir l’horloge astronomique tout en s’amusant.

Samedi et dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 Rue du Chapitre

Archives départementales

Rue Marc Bloch Installées depuis 1986 à Planoise, les Archives départementales conservent les archives produites par les administrations existant ou ayant existé sur le territoire du département, ainsi que des fonds privés provenant de syndicats, de partis politiques, d’entreprises ou d’associations. De nombreux métiers (archivistes, bien sûr, mais aussi relieurs, restaurateurs, photographes, magasiniers, etc.) y sont repré- sentés. Les découvrir, c’est se faire une autre image des Archives, bien loin des clichés.

Découverte du dépôt d’archives et des ateliers de restauration et de reliure Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30 (durée : 1 h, dernier départ à 16 h 30) Visite guidée spéciale jeune public samedi à 15 h 30

Fonds régional d'art contemporain

Le Fonds Régional d’Art Contemporain de Franche-Comté est un lieu d’exception dédié à la découverte de la création artistique contemporaine. Il se veut un lieu d’échanges et de rencontres ouvert à tous les publics. Son bâtiment aux dimensions humaines et à l’esthétique douce et lumineuse a été conçu pour faciliter la découverte des œuvres par le visiteur lors de sa déambulation. La programmation y est sans cesse renouvelée, fondée sur un programme d’expositions temporaires ambitieux et des propositions culturelles pluridisciplinaires. À l’occasion de cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine et autour des expositions de Georgina Starr et de Saâdane Afif, le Frac propose une programmation culturelle exceptionnelle.

Samedi et dimanche de 14 h à 19 h Cité des Arts, avenue Gaulard. Réserves des œuvres de la collection, visites guidées Samedi et dimanche à 14 h 30, 16 h et 17 h 30 Départ de la visite depuis l’accueil Sur réservation obligatoire au 03 81 87 87 40 du mardi au dimanche de 14 h à 18 h ou sur contact@frac-franche-comte.fr, 15 personnes maximum par visite

Projection du film de Jacques Rivette « Céline et Julie vont en bateau » Samedi à 17 h Salle de conférence du Frac Avec la présence exceptionnelle de Véronique Rivette

Performance de Georgina Starr « Moment Memory Monument » Dimanche de 14 h à 19 h Salle d’exposition du Frac

De la Cité des Arts aux R(h)odias

Circuit d’une durée de 1 h 30 environ : Histoire et architecture de lieux emblématiques dans la ville du XXIe siècle, entre réhabilitation et création contemporaine (extérieurs seulement) L’accent est mis particulièrement sur l’ancienne usine du comte de Chardonnet, inventeur de la soie artificielle ou rayonne.

Visites guidées Samedi à 15 h Dimanche à 10 h et 15 h Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme qui vous communiquera le lieu de rendez- vous.

Citadelle de Besançon

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10 h à 18 h

Tailleurs de pierre / Corps de place / En continu de 10 h à 17 h 30. L’entreprise Pateu-Robert, intervenue à de nombreuses reprises pour la restauration de la Citadelle, présente le métier de tailleur de pierre. Un atelier taille de pierre est également proposé aux enfants (à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h / à partir de 8 ans / sur inscription en billetterie / max. 10 enfants simultanément).

Compagnons du Tour de France / Corps de place / En continu de 10 h à 17 h 30. Les Compagnons du Tour de France basés à Mouchard proposent aux visiteurs un atelier de démonstration de traçage et de taillage de bois de charpente traditionnelle. Ils font également découvrir les différents métiers du compagnonnage. Un atelier d’assemblage de pièces de bois est aussi proposé aux enfants (à partir de 6 ans / max. 10 enfants simultanément).

Chantier de jeunes / Salle pédagogique du Muséum / En continu de 10 h à 12 h puis de 13 h à 17 h 30. Du 8 au 22 juillet dernier, la Citadelle a accueilli pour la première fois un chantier de jeunes bénévoles. Venus de Besançon et du reste de la France, une vingtaine de jeunes ont participé des travaux pour la sauvegarde du monument. Echanges et retours sur cette opération et diffusion d’un film.

"C’est mon patrimoine " / Corps de place / En continu de 13 h 30 à 17 h 30. La Citadelle a pris part à ce dispositif national initié par le Ministère de la Culture, en faisant découvrir le site sous un angle ludique aux enfants des centres de loisirs bisontins. Le public est invité à découvrir leur travail à travers quelques photographies et à participer aux activités qui leur avaient été proposées :

Atelier créatif à partir de pochoirs ;

Jeu de piste (départs à 14 h 30 et 16 h / durée 45 min. / enfants de 5 à 8 ans accompagnés de leurs parents / max. 8 enfants par départ).

Balades sonores : Dimanche 17 septembre uniquement / Départ 1 à 14 h et Départ 2 à 16 h 30 / Durées 19 et 35 min.

Deux balades sonores gratuites sont proposées. La première, intitulée "Nature et Musique, sur le chemin de la Citadelle", permet aux participants de (re)découvrir les sites historiques emblématiques du patrimoine culturel de Besançon, en partant de la Place Granvelle pour se rendre à la Citadelle. La seconde, "Patrimoine et Musique, sur le chemin du centre-ville", fait entendre au public d’autres sonorités du vieux Besançon grâce à ses cloches, ses orgues et ses mouvements de balancier, en faisant passer les participants devant l’Horloge astronomique, la Cathédrale Saint-Jean, la Porte noire, la Grande Rue, la Pharmacie historique et enfin la maison natale de Victor Hugo.

Inscription sur place ou par mail à parcoursbesancon@gmail.com

Visite guidée du 3e niveau du Musée comtois / Accueil du Musée comtois / 11 h 30, 14 h, 15 h et 16 h 30 / Durée 30 min. / max. 20 personnes par visite.

Le Musée comtois transmet au public l’histoire des femmes et des hommes qui ont forgé la Franche-Comté au cours des derniers siècles. En compagnie d’une médiatrice culturelle, les visiteurs approchent la richesse des collections de ce musée de société.

Le Musée du Temps à Besançon

Programme du samedi 16 septembre 2017

Visite familiale du musée à 11h

Visite découverte de l’exposition Leonardo/ Ericailcane à 16h30

Ateliers

Mes petits monstres, atelier familial dans le petit comble de 14h à 16h

Atelier Juste Ici en line avec le festival Bien Urbain danz la salle d’anaimation de 14h30 à 17h30

Par guy Barbier, historien de l’art, et Nicolas Surlapierre, directeur des musées du Centre, salle de la tenture à 17h.

Programme du dimanche 17 septembre 2017

Visites guidées : du musée à 11h

La Mesure du temps à 15h

Visite de l’exposition à 16h30

Ateliers

Mes petits monstres, atelier familial dans le petit comble de 14h à 16h

Atelier Juste Ici en line avec le festival Bien Urbain danz la salle d’anaimation de 14h30 à 17h30

Les enfants seront comme d'habitude gâtés au Musée du Jouet



Au programme cette année, des Journées du Patrimoinetout en musique avec l’exposition « MELODIE EN JOUETS, une visite guidée autour des jouets sonores et musicaux, la découverte des coulisses du musée, l’atelier "Fabrik’à zic", un conte musical interactif… 10h00-12h30 / 14h00-18h30

Entrée et animations Gratuites durant tout le week-end Musée du jouet, 5 rue Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne 03.84.42.38.64

La Grande Saline

Musée du Sel multiplie ses activités et propose au public trois parcours de visites pour découvrir l’aventure extraordinaire du sel.

Le premier parcours transporte les visiteurs, sous la conduite d’un guide, au travers des bâtiments emblématiques de la Grande Saline de Salins-les-Bains. Ils découvrent ainsi la galerie souterraine construite au XIIIème siècle, puis, à l’intérieur de celle-ci, le système de pompage de la saumure mis en place au XVIIIème siècle et qui, modifié au XIXème, continue de fonctionner. De retour à la surface, la visite se termine par l’évocation du travail des derniers sauniers, dans le bâtiment d’évaporation, face à la dernière poêle à sel de France.

Le deuxième parcours permet de découvrir librement les espaces du Musée du Sel. Deux voyages s’offrent alors aux visiteurs. L’un au travers des temps historiques salinois et de son union avec le destin du sel. L’autre chez nos voisins suisses, afin d’y découvrir leur odyssée du sel. Une aventure offrant un paysage historique résolument tourné vers l’avenir, tant le sel apparaît protéiforme dans ses usages contemporains.

Enfin, ces Journées du Patrimoine sont l’occasion de la découverte inédite des entrailles de la Maison du Pardessus. Fondée au XIIème siècle, elle accueillera les rouages et chevaux nécessaires à la remontée des eaux salées du fond du puits vers la surface. Reconstruite en pierre au XVème sur ordre des Ducs-Comtes de Bourgogne, elle survivra à l’incendie de Salins-les-Bains en 1825, mais subira de grands dommages lors d’un feu en 2007. Ce sont les éléments reconstruits en 2015, dont la charpente, que Stéphane Goubet, maître compagnon, fait exceptionnellement découvrir aux visiteurs.

La Grande Saline – Musée du Sel Samedi 16 et dimanche 17 septembre Visites guidées de la Grande Saline : 9h30-17h

Tarif unique : 4€

Visites libres du Musée du Sel : 9h-18h

Gratuit

Renseignements – réservations :

03 84 73 10 92

accueil@salinesdesalins.com

www.salinesdesalins.com