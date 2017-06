J. Acard et A. Chudzik suspendus du Front National : scission du groupe FN de Bourgogne-Franche-Comté

"Le groupe FN à la région s'est recomposé ce (vendredi) matin en assemblée plénière" et "Sophie Montel n'en est plus la présidente", selon un élu régional FN qui fait partie du nouveau groupe.

Le groupe baptisé "Front national - Rassemblement Bleu Marine (FN-RBM)" a été rejoint par 16 de 24 élus régionaux frontistes. Marcel Stephan "présidera le groupe pour l'instant" et pour la suite "une présidence tournante est envisagée", a indiqué la conseillère régionale FN Sylvie Beaulieu. Avec moins de 10 conseillers autour d'elle, Sophie Montel n'a plus assez d'élus pour constituer un groupe.

"Personne ne m'a demandé si je voulais faire partie du nouveau groupe FN, ça veut dire que les instructions sont claires", a confié Sophie Montel, une proche de Florian Philippot.

Comportement "inacceptable" Julien Acard et Antoine Chudzik lors des législatives

Au FN depuis 1987, elle était arrivée en tête du premier tour de l'élection régionale de 2015, imposant une triangulaire gagnée de justesse par le PS. Le parti reproche à Mme Montel de soutenir les conseillers régionaux Julien Acard et Antoine Chudzik malgré leur suspension du Front national, a indiqué le secrétaire général du FN Nicolas Bay dans un courrier transmis aux élus.

Ces deux élus seront convoqués devant les instances disciplinaires du parti, "en raison de leur comportement inacceptable lors de la campagne des élections législatives et de leurs propos très hostiles à la direction du mouvement", précise le courrier.

"Nous avons eu un échange viril avec Nicolas Bay pendant les législatives, j'ai remis en cause sa capacité à diriger la campagne, ce que je maintiens", a expliqué Julien Acard. Mme Montel, qui avait refusé de "censurer deux élus qui tiennent la route", "n'admet pas" en revanche que des élues régionales dont elle avait demandé l'exclusion du FN, Karine Champy et Valérie Redl, soient réintégrées dans le nouveau groupe FN-RBM. "Elles ne s'inscrivent pas dans le cadre de la dédiabolisation du parti", fustige-t-elle.

"La Bourgogne-Franche-Comté avec Sophie Montel, c'était un soutien inconditionnel à Philippot et nous on veut plutôt rentrer dans le rang de ce que fait Marine Le Pen", confie l'élu du nouveau groupe FN-RBM. "Marine Le Pen a annoncé une refondation du FN et depuis, Sophie Montel a fait énormément d'esclandres sur Twitter" et de la "provocation", estime-t-il.

Sophie Montel "est débarquée", "la scission du FN est en marche !", a pour sa part tweeté François Sauvadet, président du groupe de l'Union des républicains de droite et du centre au conseil régional.