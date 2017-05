Jura : six blessés graves dans un accident de bus

Le "premier bilan provisoire" de la préfecture du Jura fait état de "six personnes placées en urgence absolue (blessés graves) et de 24 personnes placées en urgence relative (blessés légers ou indemnes)".

L'accident est survenu à 11H45 sur le territoire de la commune de Saint Lothain (Jura), près de Poligny, a précisé la préfecture dans un communiqué de presse.

Le véhicule transportait 28 touristes âgés de 60 à 70 ans environ, un accompagnateur et le conducteur du bus partis visiter les églises de la région, a précisé Arnaud Gillet, directeur de cabinet du préfet du Jura. "Le conducteur du bus aurait emprunté une route non adaptée et le véhicule a basculé sur le bas-côté qui n'était pas stabilisé", a-t-il ajouté.

À 13H20, deux personnes grièvement blessées avaient déjà été transportées à l'hôpital par hélicoptère, a indiqué M. Gillet.

Les personnes ne nécessitant pas d'être hospitalisées ont été accueillies dans la salle des fêtes de la commune où une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place. Le préfet du Jura a activé le centre opérationnel départemental (COD) et déclenché le plan nombreuses victimes.

Un numéro de téléphone a été ouvert à destination des familles (08.11.00.06.39).





Mise à jour :

Le bilan provisoire fait état de sept personnes placées en urgence absolue et de 22 personnes placées en urgence relative.

Sur les sept personnes placées en urgence absolue six ont été évacuées en hélicoptère sur différents centres hospitaliers : deux ont été évacuées sur Besançon, deux sur Dijon et deux en Suisse.

(Avec AFP)