Ce n'est pas le choix qui manque lorsque que le client entre chez Kausia. Une multitude de couvre-chefs, ordonnés par saison parsèment les allées. Patrick Mougey, le chapelier gérant de Kausia, a longuement réfléchi à son projet "depuis plusieurs années je voulais monter mon entreprise et j'ai toujours aimé observer les différentes sortes de couvre-chefs".

Kausia, qu'est-ce que c'est ?

Ce sont des produits à tous les prix, fabriqués en France pour la manufacture textile méridionale et la modiste V.Y.C créations, en Italie pour les fabrications Panizza, en Belgique pour Herman. D'autres maison viennent agrémenter les rayons comme les chapeaux Stetson ou encore Fletcher.

Le concept : Patrick Mougey a voulu offrir une large palette de choix aux clients que ce soit en forme, en couleur "mon but est de répondre à toutes les demandes et par tous les temps".

Des chapeaux pour toute la famille

Avec son large choix de taille, le gérant propose des chapeaux du 54 au 63 pour les adultes mais commence au 47 pour les petits. Il utilise d'ailleurs une bande de liège pour "réduire le tour de tête pour les tailles américaines qui vont du small au large".

Toutes les matières, pour tous les temps

Les matières "se choisissent en fonction du temps". Voici une partie de celle proposées : paille, coton, polyesthère, paille-papier, cuire, lin, raphia, joncs de mer laine vierge, laine bouillie, matières polaires, velours, fausses fourrures, soie "qui va pour le chaud et le froid". Elles se déclinent ensuite par formes (bords plus ou moins larges). Le gérant conseille "les huit pans (partie haute de la casquette) pour les visages plutôt ronds". Le six pans est moins rond, moins volumineux sur les côtés".

Le chapelier a voulu aller plus loin dans son concept et perçoit le couvre-chef comme "une protection avec de belles coutures et finitions". Il propose des formes "cloche" pour l'été "qui se plient pour mettre dans un sac de plage", des casquettes à larges visières ou même sans bord arrière "pour s'allonger dans une chaise longue sans être gêné".

Des matières anti-UV sont également proposées et à l'inverse des "galettes" d'hiver en polaire ou des chapeaux cache-oreilles pour protéger du froid. D'autres sont traitées pour résister à la pluie.

Les conseils du chapelier

Pour la laine : " uniquement lavage à sec et laisser sécher à température ambiante et non vers une source de chaleur "

Pour le lin : "glisser un linge pour garder la forme"

Pour les chapeaux en feutre : "le retirer de la tête en tenant ses bords"

Pour certains couvre-chefs waterproof, l'imperméabilisant est recommandé

La boutique propose aussi des parapluies de créations françaises (double-toile), des sacs-à-main et des étoles de toutes les couleurs.

