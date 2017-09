L’entreprise Schrader à Pontarlier recrute un technicien méthodes usinage et un technicien bureau d’études

Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Nos valeurs sont partagées avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts indispensables à l’évolution de notre entreprise.

Profils recherchés :

TECHNICIEN MÉTHODES EXPERT USINAGE (H/F) en CDI

Au sein de l’équipe Méthodes (R&D), vous gérez en autonomie, des actions d’amélioration des process d’usinage et de développement. Vous pilotez toutes les activités en lien avec les projets qui vous sont confiés. Vous êtes en relation avec l’ensemble des ateliers.

Formation type Bac + 2/3 ou expérience de plus de 5 ans en usinage (CN, multibroches) – maîtrise CAO et outillages de coupe, Calcul temps de gamme

Vous êtes rigoureux, curieux, doté d’un bon esprit d’analyse et de synthèse.

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES (H/F) en CDD (11 mois)

Au sein de l’équipe R&D, vous êtes responsable de l’établissement et de l’exactitude des plans de définition et de fabrication qui vous sont confiés. Vos missions principales : création et mise à jour des 3D et des plans : études, fabrication et définition, suivi de la réalisation des essais sur premiers prototypes, mise en place des moyen d’essai en collaboration avec le responsable laboratoire

Formation type bac + 2/3 type technicien Conception mécanique (usinage plasturgie) et/ou mesures physiques. Maîtrise de la CAO/DAO. (logiciel INVENTOR)

Des connaissances en mesures débit/pression seraient un plus. Expérience de 3 ans minimum.

Vous êtes autonome, curieux et pragmatique.

Rejoignez nos équipes, partagez votre expérience, développez vos compétences et bénéficiez de nombreux avantages sociaux !

Solution de transport collectif organisé sur l’axe Besançon-Pontarlier.

Contact :