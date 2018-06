L’été commence ce samedi à la station de ski de Métabief !

Il y sera toujours possible de se perfectionner à l’apprentissage VTT avec l’école VTT MCF (Moniteur Cyclisme Français) grâce à trois niveaux de cours, des sorties encadrées et des stages. Tous les jours durant Juillet et Août et sur demande en hors saison. Toutes les infos sur l’Ecole VTT MCF de Métabief.

Voici les autres pistes et activités possibles

La piste verte Bike’All sera mise en service pour s’initier au VTT de descente : 5 km et 420m de dénivelé en pente douce.



Le Jura Kid Park (en accès libre) : zone ludique pour apprendre le VTT en s’amusant avec une piste aménagée et des modules spécifiques. Également un mur d’escalade sur l’enrochement d’un tunnel.



Pour les amateurs de sensations : les 7 pistes de VTT de descente du Mont d’Or et les deux pistes de luge d’été. Pour les personnes souhaitant se ressourcer : de belles balades à la découverte de l’Espace Naturel Sensible du Mont d’Or dans de magnifiques paysages avec vue sur la chaîne des Alpes et du Jura. Mise à disposition d’un topo- guide gratuit en caisse pour découvrir l’Espace Naturel Sensible du Mont d’Or.



Pour les amateurs de sports : la randonnée (à pied ou en VTT) sur les sentiers balisés. Des activités encadrées avec un accompagnateur sont aussi proposées du 2 juillet au 2 septembre :

Un programme de randonnées accompagnées pour visiter le site de Chaux-Neuve, l’usine à neige de Métabief et se balader sur le massif du Mont d’Or.

Le mardi, dimanche matin et le jeudi et vendredi après-midi pour les enfants (avec un parent) le sentier des Contes pour découvrir la faune et la flore dans le monde merveilleux du Gnome Séverin.

Info +

Information ouverture tous les jours du 30 juin au 2 septembre 2018 :

télésiège du Morond : 10 à 18h

Luge d’été : 13h à 18h (fermée en cas de pluie)

À noter les 27 et 28 juillet : télésiège du Morond ouvert de 9h à 13h et luge d’été fermée.



L'opération "spéciale anniversaire" proposera un tour de luge ou une montée au Télésiège du Morond offerte le jour de son anniversaire ! (sur présentation d’une pièce d’identité)