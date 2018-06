L’'Innovation frugale', un nouvel enseignement proposé par l’ENSMM

L'Ensmm à Besançon explique que "l'innovation frugale est devenue, en quelques années, un élément de stratégie de croissance pour les entreprises innovantes à l'international !" L’objectif est de "développer des produits de grande qualité et de créer davantage de valeur économique et sociale, tout en réduisant le recours aux ressources vitales que sont l’énergie, l’argent et le temps". En résumé, il s’agit de faire plus avec moins "Doing more with less". C’est également pour ces entreprises, créer de nouveaux marchés dans de nouveaux pays.

"Trouver un modèle alternatif, moins onéreux, plus flexible, plus ouvert et collaboratif, est donc devenu une nécessité pour ces entreprises", souligne l'Ensmm dans son communiqué. Les petites et moyennes entreprises (PME) doivent, elles, tirer profit de leur taille pour innover plus vite et mieux grâce à la conversion rapide d’idées originales en valeurs. "C’est le principe de la frugalité dans l’effort".

"Dans le domaine de l’ingénierie, c’est une révolution en termes de réflexion et d’appréhension de l’innovation", selon l'école bisontine.

C’est à cette révolution que l'Ensmm formera ses étudiants dès le mois de septembre prochain 2018.