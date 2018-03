L’intelligence artificielle au cœur des Journées Granvelle les 20 et 21 mars 2018 à Besançon

À travers ces Journées Granvelle, "nous voulons affirmer le rôle de Besançon en tant que lieu de débats de sujets nationaux et internationaux. C’est une ville de penseurs où on veut débattre de l’avenir", a déclaré Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon lors de la présentation du programme jeudi 8 mars. Cet événement "donne une visibilité à la réalité de notre tissu industriel bisontin", a précisé Dominique Roy, président de la Chambre d’industrie du Doubs.

L’intelligence artificielle, pourquoi ?

Jean-Louis Fousseret et Dominique Roy ont choisi ensemble le thème de l’intelligence artificielle à l’issue des Journées Granvelle de 2017. "Nous avons bien fait puisqu’aujourd’hui on en parle partout ! Nous sommes heureux qu’il soit d’actualité" se réjouit le président du Grand Besançon, "c’est un thème majeur pour les prochaines années."

Côté industrie, le président de la CCI évoque "un réseau industriel bisontin et franc-comtois qui s’inscrit bien dans cette réalité industrielle : ce n’est ni Robocop ni de la science-fiction, c’est dans les entreprises et chez les citoyens." Dominique Roy indique également que "nos entreprises ici ont su s’intégrer et devenir producteurs d’intelligence artificielle".

Le programme des Journées Granvelle

Ces deux jours de colloque sont ouverts aux professionnels comme au grand public (il est conseillé de réserver). Parmi les rendez-vous majeurs des Journées Granvelle : la conférence sur le Transhumanisme animée par Luc Ferry (ex-ministre de l’Éducation, philosophe et écrivain) le 20 mars. En raison du grand nombre de participants prévu, deux salles de 200 places seront ouvertes pour la suivre en visio-conférence.

Mardi 20 mars

9H00 – Lancement officiel de l'événement avec Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon et Dominique Roy, président de la CCI du Doubs

14H00-17H00 – Master class animée par Luc Ferry sur le thème du transhumanisme

15H30-17H00 – "Des défis scientifiques et techniques pour l'intelligence artificielle dans le futur" avec Bertrand Braunschweig

Mercredi 21 mars

9H00-10H00 – Le programme "Investissement d'avenir PIA" : financement des projets d'innovation individuels, accompagnement et transformation filières, adaptation et qualification de la main d'œuvre.

14H00-15H30 – Table ronde : "Face aux cyber-attaques, quels réflexes et bonnes pratiques pour s'en prémunir ?" Intervenants : Wooxo, gendarmerie cellule IE, antenne cybersécurité de la police nationale, Delfingen.

18H00-19H30 – Open Business : "Le travail est l'avenir de l'homme", impacts de l'intelligence artificielle sur le marché du travail et nouvelles formes d'emploi, Nicolas Bouzou. Intervenants : Cryla, Percipio Robotics, Ordre des experts-comptable, Crédit Agricole Franche-Comté, Adecco. Animation par Jean-Charles Catteau.

Cocktail de clôture

