La 11ème e-nov’agence de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté inaugurée à Besançon

La BPBFC a réuni 100 de ses clients dans sa nouvelle e-nov’agence de Besançon Helvétie, située au 1 place de la 1ère Armée Française à Besançon. Bruno Duchesne, directeur général, est intervenu pour présenter la BPBFC en quelques chiffres ainsi que ses engagements en matière de recrutement ou encore d’innovation. Il a ensuite laissé la parole à Yves Compagnon, directeur régional du Doubs et Salim El Halabi, directeur d’agence qui ont, à tour de rôle, présenté le concept e-nov’agence, et plus spécifiquement l’agence de Besançon Helvétie et son équipe.

Ils ont également profité de ce moment pour remercier les artisans ainsi que les équipes internes qui ont travaillé sur ce projet.

Le concept d’e-nov’agence

La BPBFC a "choisit de repenser le modèle de relation client et d’adapter en conséquence son modèle d’agence". L'e-nov’agence "propose des espaces à l’architecture repensée et de nouveaux équipements digitaux" (tablettes, écrans dynamiques…). Depuis 2015, 14 agences ont ainsi vu le jour et sept nouvelles ouvertures sont programmées sur 2017. Un changement qui, à terme, concernera l’ensemble des 186 agences.

BPBFC souhaite "une relation qui se veut transparente, vivante, pédagogique et conviviale, à l’image d’une agence totalement ouverte sur le monde extérieur".

À propos de la BPBFC

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté compte 600.000 clients dont 515.000 clients particuliers. Elle s’étend sur les neuf départements de la Bourgogne, de la Franche-Comté et des Pays de l’Ain. Ses 1.850 collaborateurs sont répartis sur l’ensemble de son territoire grâce à ses 186 agences (dont 14 e-nov’agences) qui "favorisent la proximité qu’elle entretient avec ses clients" précise la banque.

Infos pratiques

Banque populaire Bourgogne Franche-Comté

E-nov'agence Besançon Helvétie

1, place de la 1re Armée Française – 25 000 Besançon

Ouvert du lundi au vendredi :