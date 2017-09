La 47e Opération Brioches de l'Adapei commence bientôt dans le Doubs

Jean-Yves Berteloot, acteur bien connu du monde du cinéma, de la télévision et du théâtre, a souhaité parrainer l’Opération Brioches de l’Adapei du Doubs. Il sera aux côtés de l'association pour le lancement de la campagne d’appel à la générosité du public, le lundi 2 octobre au Grand-Charmont.

Top départ pour les brioches !

Du 2 au 8 octobre 2017, durant les Journées de Solidarité de l’Unapei (Union Nationale d’associations de parents et amis de personnes handicapées mentales), près de 4 000 volontaires répartis sur le Doubs s’investiront aux côtés de l’Association en allant à la rencontre du public, afin de lui offrir la traditionnelle "Brioche de l’amitié" en échange d’un don. Sur une semaine, ce sont plus de 83 000 brioches qui seront offertes.

En 2017, les fonds seront destinés à :

À Baume-les-Dames :

• participer au financement d’un abri de jardin pour les jeunes de l’IME et du SESSAD, • permettre aux adultes de se former à l’informatique.

À Besançon :

• améliorer l’accès à l’information numérique,

• contribuer à la mise en place d’activités thérapeutiques, culturelles.

À Maîche :

• améliorer le cadre de vie et de travail des personnes accompagnées, • contribuer à la mise en place d’activités culturelles et sportives,

• aider l’association d’autoreprésentation “Nous Aussi” locale.

À Montbéliard :

• contribuer à l’amélioration du cadre de vie et de travail des personnes accompagnées.

À Morteau :

• contribuer à l’accès au numérique dans un but pédagogique (achat de tablettes pour l’IME et le SESSAD), • contribuer à la mise en place d’activités culturelles et sportives (théâtre, visites...),

• développer des actions favorisant l’autonomie.

À Ornans :

• contribuer à la mise en place d’activités de loisirs et éducatives (théâtre, visites, ateliers, sport...) pour toutes les personnes accompagnées.

À Pontarlier :

• améliorer le cadre de vie et de travail des personnes accompagnées, • contribuer à la mise en place d’activités culturelles et sportives,

• développer des activités de préventions.

Les chiffres clés de l’Opération Brioches 2016 :

364 428,36 € nets récoltés

534 communes engagées

3 921 bénévoles

79 287 brioches offertes en échange d’un don Plus de 50 partenaires

L'Adapei du Doubs accompagne 3 600 personnes handicapées mentales, polyhandicapées, autistes, etc. Autour d'elles, l'association fédère les énergies des parents, d'un réseau d'amis et de bénévoles actifs, épaulés par près de 2 000 professionnels qualifiés. Ses missions : permettre à la personne handicapée d’apprendre, de travailler, se loger, etc.