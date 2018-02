La Bourgogne-Franche-Comté sera représentée au salon de l'Agriculture à Paris !

Sous la houlette de la Région Bourgogne Franche-Comté, l’équipe du GPPR a pour ambition, à travers ses nombreuses animations, de faire découvrir au grand public des produits et des saveurs, tout en assurant la transmission des savoir-faire des producteurs. Ainsi, tout au long du salon, un bistrot proposera huit burgers concoctés par un chef, mais aussi des animations culinaires, un bar à fromages, un bar à vins et une boutique composée de nombreux produits phares de la région, pour la plupart sous signe officiel de qualité.

Un jour, un département

Six départements, l’Yonne, le Doubs, la Haute-Saône, la Côte d’Or, la Saône et Loire et la Nièvre se sont associés à l’événement. Chaque jour, le GPPR placera un département sous les projecteurs pour assurer sa promotion gastronomique. La Région Bourgogne Franche-Comté quant à elle mettra à l’honneur les producteurs à travers des dégustations et animations lors de la journée officielle qui se tiendra le 28 février, précédée la veille par une "Soirée Gourmande" à destination de la presse.

Infos +

Infos +