La CFDT Cheminots appelle à suspendre la grève pendant les épreuves du baccalauréat...

La CFDT Cheminots, qui est "en colère et mobilisée, mais aussi responsable", "appelle tous les cheminots qui participent à la production des trains du quotidien, les RER et TER, à ne pas participer au mouvement de grève le lundi 18 juin et le vendredi 22 juin", deux jours d'arrêt de travail prévus dans le calendrier des syndicats, a déclaré Didier Aubert, secrétaire général du quatrième syndicat de la SNCF. "Ce n'est pas une suspension du mouvement (de grève), ce n'est pas une sortie de l'intersyndicale", a-t-il souligné.

La CFDT-Cheminots proposera mercredi 13 juin à la CGT-Cheminots (1er syndicat) et à l'Unsa-ferroviaire (2e syndicat) de la suivre dans cette suspension partielle du mouvement de grève. Les trois syndicats ont établi début avril un calendrier des arrêts de travail par épisodes jusqu'à fin juin. SUD-Rail (3e syndicat) avait lancé une grève illimitée.

Une réunion intersyndicale est prévue mercredi.