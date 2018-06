La Chaux-de-Fonds : les horlogers pourront désormais coller... sans colle !

Cet appareil, développé par Sébastien Brun, ingénieur de Neuchâtel, permettrait de faire disparaître les effets néfastes du collage à la glu : fragilité de l'assemblage, moins d'étanchéité…

Comment ça marche ?

Avec son "ICB" (Impulse Current Bonding), les matières se lient grâce à des impulsions électromagnétiques, sans ajout de corps étranger. "On évite ainsi les phénomènes de corrosion et on améliore la robustesse de l'assemblage, son étanchéité et sa durabilité" explique l'ingénieur au Matin.

Utilisations pratiques

Concrètement, on utilisera cette machine dans plusieurs domaines demandant un collage verre/matériel : télécoms (rendre plus étanche les téléphones par exemple), optique, architecture, industrie, aérospatial, médical… Et même l'horlogerie, où il est courant de coller par exemple le verre de la montre au boîtier ! Le produit fini sera alors plus résistant et plus étanche.

Et Sébastien Brun n'écarte pas non plus l'idée de fenêtres 100% étanches…