La Citadelle, les ponts et les églises de Besançon s'éteindront samedi…

"Earth Hour" consiste à éteindre les monuments emblématiques de notre planète et de nos cités pendant une heure afin de promouvoir les économies d'électricité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le dérèglement climatique.

Quels monuments seront éteints ?

La Citadelle, les ponts Canot et Battant, les quais ainsi que quatre édifices religieux, la cathédrale Saint Jean, l’église Saint Pierre, l’église Sainte Madeleine et la Synagogue seront éteints à partir de 20h30 et pour toute la durée de la nuit. L’éclairage de la City, le parvis Voltaire (Rue de Dole) et le Fort Griffon resteront également éteints.

En 2017, plus de 7000 villes parmi 187 pays, dont Besançon avaient symboliquement éteint leurs monuments.