Qu'est-ce que la "classe passerelle" ?

La classe passerelle prévoit d’accueillir des enfants de deux à trois ans, inscrits à l’école. Le groupe sera installé en dehors de l’école et de la crèche "mais à proximité immédiate" (Maison des Services), précise la ville. Les temps partagés et communs seront toutefois gardés.

L’accueil se fait tout au long de l’année dès l’anniversaire des deux ans de l’enfant. La capacité d’accueil est de huit à seize enfants. Ils seront accueillis quatre matinées de trois heures sur quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

Les objectifs

Les objectifs de cette classe " sont multiples et à double niveau" : d’une part, rendre l’école plus accessible aux familles. D’autre part, développer l’autonomie, le langage ainsi que le vivre ensemble pour les enfants. Une aide est fournie pendant leurs parcours scolaires.

Cette classe "n’a pas pour but de faire passer une classe aux enfants (passer de la classe passerelle à la moyenne section) mais traduit la volonté de réussite éducative de la municipalité ; elle les prépare à devenir élèves par l’acquisition du langage, de la propreté en lien avec les parents dans un contrat personnalisé… Les enfants de la classe passerelle iront ensuite à la maternelle en classe de petite section" explique la ville d'Ornans.

Le groupe, placé sous l’autorité de la directrice de l’école, sera encadré par deux professionnels, un poste d’enseignant(e) et un poste de personnel petite enfance qualifié. Ils travailleront autour de l’éveil, de l’éducation et de l’apprentissage.

Selon une circulaire du Ministère de l’Education Nationale du 18 décembre 2012 adressée aux recteurs d’académie et aux directeurs d’école notamment "la rédaction des projets d'accueil et de scolarisation inclut l'implantation de locaux et de matériels spécifiques" .

En phase de finalisation

Cette classe passerelle, en phase de finalisation, sera effective à la rentrée de septembre. Toutes les familles, installées à Ornans ou en périphérie, peuvent recourir à ce service proposé par la ville d’Ornans. Elles peuvent faire acte de candidature et exprimer leur motivation.

Info +