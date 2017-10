Coupe de France de cyclo-cross 2017 : 600 participants attendus à Besançon

La centaine de participants en catégorie Élites Hommes et Dames prendra le départ à 15 h 15, mais des courses se dérouleront tout au long de la journée à partir de 9 h 45 sur le circuit tracé de 2,6 km.

À Besançon, la première manche est organisée par l'Amicale cycliste bisontine. C'est la quatrième fois que la ville accueille la Coupe de France après 2009, 2011 et 2012. En 2014, Besançon avait accueilli le Championnat de France de cyclo-cross.

Pour Pascal Orlandi, président de l'Amical cycliste bisontine, "c'est une nouvelle année qui commence pour le cyclo-cross donc on attend des découvertes, celles et ceux qui se démarqueront, ce sera très intéressant", nous confie-t-il, "on observera également les participants qui dominaient l'an dernier pour voir s'ils restent dans leur position."

Le calendrier 2017 de la Coupe de France de cyclo-cross :

15 octobre : première manche à Besançon

12 novembre : seconde manche à La Mézière (Ille-et-Vilaine)

3 décembre : troisième manche à Jabelines (Seine-et-Marne)

30 décembre : Finale à Flamanville (Manche)

