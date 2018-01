La crue du Doubs bloque PSA Sochaux

PSA Sochaux ne pourra produire aucun véhicule mardi après-midi car le site de l'équipementier Faurecia à Mandeure (Doubs), qui la fournit en pots d'échappement, est victime d'une inondation qui la paralyse depuis lundi soir, a indiqué le syndicat FO. Ce fournisseur est situé au bord du Doubs, à quelques kilomètres de Sochaux.

La direction de PSA Sochaux a confirmé la non-production et sa raison, dans un message téléphonique aux salariés par numéro vert mardi matin. L'arrêt représente une perte de production de 900 véhicules (Peugeot 308 et 3008, DS 5 et Opel Grandland) et elle met environ 1.800 salariés au repos forcé, a expliqué à l'AFP Eric Peultier, secrétaire (FO) du comité d'établissement. "C'est une conséquence néfaste du flux synchrone", la livraison instantanée de pièces sans stock de réserve, a-t-il commenté.

L'incertitude règne sur la capacité à produire mardi soir et mercredi, a ajouté FO. Le site PSA, proche d'un affluent du Doubs, n'est pas menacé d'inondation en ce moment grâce aux travaux de protection contre les crues réalisés par le passé, selon FO.

(Source AFP)