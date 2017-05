Après avoir travaillé avec son époux rue d'Arène à Besançon pendant près de 20 ans, Zakia El Beggar décide d'ouvrir sa propre boutique, La Fibule, en 2012. Née à Besançon et originaire du Maroc, la jeune femme est une "passionnée", nous confie-t-elle, "une amoureuse du Maroc". C'est l'une des raisons pour lesquelles elle choisit La Fibule comme nom pour sa boutique : "une fibule est une attache : je suis attachée à mon pays de naissance et à mon pays d'origine et comme je fais le pont entre les deux... C'est symbolique, c'est un nom qui me plaît", nous explique-t-elle.

"Pour mes produits, je vais au Maroc en contact direct avec les artisans"

Deux fois par an, pendant une vingtaine de jours, elle traverse la Méditerrannée pour rencontrer tailleurs, potiers, ferronniers, mozaïstes, etc. à qui elle commande vêtements et objets décoratifs. "Je travaille avec du sur mesure : je fais faire les tissus pour les vêtements, pour les miroirs par exemple je vais rendre visite à un voire deux artisans et je fais ça pour tout", indique-t-elle. "Je ne fais jamais de commande de la France, je vais au Maroc en contact direct avec les artisans, rien ne se fait sans que je sois sur place".

Depuis février 2017, Zakia développe une gamme de produits de beauté marocains à base d'huile d'argan rejoignant ainsi ses produits d'Alep qu'elle propose depuis l'ouverture de sa boutique.

Focus sur la Foire comtoise

Le Fibule, en partenariat avec la Maison de la Photographie de Marrakech, a participé à l'installation de l'exposition de portraits authentiques des années 50 et 60 à l'entrée de la salle de spectacle de la Foire comtoise (Hall B2). Sur son stand, Zakia propose à la vente des cartes postales et des portraits de cette exposition. Une partie des bénéfices sera reversée à l'association de la Maison de la Photographie appelée Action Autonomie et Avenir (AAA) pour la construction d'une école dans la vallée de l'Ourika (Haut atlas marocain).

Infos pratiques