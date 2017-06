La France Insoumise appelle les Bisontines et Bisontins à manifester

Voici le communiqué de la France Insoumise (Groupes d’appui de la première circonscription du Doubs) :

"La France Insoumise dénonce les premiers projets du gouvernement Macron et sa majorité ;

sur les ordonnances concernant la loi travail

sur la loi Antiterroriste

Le gouvernement poursuit les attaques sur le code du travail et met en œuvre la politique souhaitée par le patronat par son projet de loi d’habilitation. Ce gouvernement remet en cause la hiérarchie des normes comme le gouvernement précédent et privilégie la précarité comme règle du rapport social.

Au contraire, la France Insoumise dans son programme l’Avenir en Commun préconise de :

Rétablir la hiérarchie des normes et le principe de faveur

Eradiquer la précarité par l’encadrement plus stric de l’intérim et des CDD

Interdire les licenciements bousiers

En Finir avec l’impunité des employeurs en cas de licenciement abusif

Edifier la sécurité sociale professionnelle (un nouveau statut protecteur pour les salariés)

Mettre la citoyenneté au cœur de l’entreprise (renforcer les droits des salariés et des représentants du personnel, faciliter la reprise des entreprises par les salariés)

Ce gouvernement n’hésite pas à transférer les règles de l’état d’urgence dans la loi commune contestant ainsi le pouvoir judiciaire et renforçant le pouvoir administratif contre les principes démocratiques.

Nous refusons la logique de l’exception pour réaffirmer l’état de droit en garantissant le contrôle par le juge judicaire des opérations de lutte contre le terrorisme. Nous voulons augmenter les moyens de la justice pour favoriser une lutte efficace durable et respectueuse des droits et libertés fondamentaux".

(Communiqué)