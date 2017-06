La gagnante du grand jeu-concours été maCommune.info et Eve Boutique

Madame Baud, la gagnante du jeu concours lancé par maCommunne.info et Eve Boutique Besançon, a choisi un ensemble maillot de bain deux pièces ANTIGEL et une tunique coton blanc HAPPY FEW ( valeur totale offerte 190€) .

La gagnante avait répondu correctement à la question " Quelle est la date d'ouverture de la boutique?"

->La bonne réponse était : 1969.

Merci à tous pour votre participation et bravo aux gagnants !

A bientôt !