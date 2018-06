Besançon : la grande horloge à balancier revient la place de la Révolution !

Une "fierté" pour la ville

Ce sont les Bisontins qui ont choisi l'emplacement de l'horloge. Ils ont finalement souhaité revoir l'horloge à sa place initiale : au musée des Beaux Arts, refait à neuf.

L'horloge devient un monument à part entière dans la capitale de l'horlogerie. Pour le maire Jean-Louis Fousseret, "elle apporte de la modernité au musée, qui est l'un des plus vieux de France." Il ajoute : "l'horloge représente le savoir-faire de la ville, capable de faire du tout petit -microtechnique- et du très grand."

Philippe Lebru, horloger, participe donc au grand retour de l'horlogerie à Besançon. Il est le créateur d'horloges présentes jusqu'au Japon. "Savoir que les plus grandes horloges du monde sont conçues à Besançon est une fierté," souligne le maire.

Quels changements pour l'horloge ?

Six ans plus tard, après avoir été conservée dans un entrepôt de la ville, l'horloge Senestrorsum n'est plus tout à fait la même. "Le principe du balancier, à l'image de l'horloge comtoise, est toujours là, mais nous avons changé la conception", explique Philippe Lebru.

La "machine qui tourne à gauche" – Senestrorsum – a déjà changé d'allure : elle s'accorde aux couleurs du musée, et des cercles blancs remplacent les traits qui indiquaient les heures.

Philippe Lebru a la volonté "d'accorder l'horloge à un espace." Sur la place de la Révolution, avec ses six mètres de haut et ses 800 kg, elle est en effet des plus visible. Les passants pourront l'observer et parfois même croire qu'elle ne fonctionne plus... Oui, l'horloger a caché "des petites surprises" dans son oeuvre ! "Parfois, l'horloge s'arrête, puis elle reprend le cour du temps : c'est elle qui gère le temps qui passe."

On pourra aussi appercevoir quelques changements d'allure provisoires...

Infos +

L'horloge avait été installée en 2011 pour l'ouverture de la gare TGV. Elle devait rester un an sur la façade mais a finallement été conservée cinq ans, jjusqu'au début des travaux du musée.