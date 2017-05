"La Guinguette" : le nouveau bistrot de la gare d'eau

A 28 et 31 ans, les deux sœurs n'en sont pas à leur coup d'essai. Elles possèdent, en plus de leur travail à la Guinguette, le Food truck bio "1boite2sardines". Cyril, le maraîcher du "panier de la serre", et fournisseur habituel du food truck mettra également la main à la pâte.

Que propose le bistrot la Guinguette ?

Aidées de Thomas, gérant d'un camion pizza, en cuisine, les sœurs poursuivent leur proposition de "produits à tendance bio". Le nouveau restaurant la "guinguette" proposera des fruits et légumes bio pour être en "cohérence avec notre éthique" précise Clara. Au bistrot, "tout sera fait maison". Le midi, un menu du jour sera proposé ainsi que des salades repas et des sandwichs à emporter. Des week-end brunch et des apéros-concerts pourront être organisés pour les beaux jours. Les dates et les artistes seront communiqués sur le Facebook du bistrot Guinguette.

