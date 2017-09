La livraison par drones d'échantillons médicaux prend son envol en Suisse

Fini les bouchons. Les échantillons médicaux entre hôpitaux, cliniques et laboratoires d'analyse vont passer par les airs grâce au système autonome de Matternet. En mars 2017, cette dernière a eu les autorisations des autorités suisses de pouvoir faire survoler ses appareils au-dessus de zones densément peuplées.

3 minutes pour livrer les échantillons médicaux

La société américaine de Menlo Park, a annoncé le lancement de ce réseau de drones dans la ville de Lugano dès le mois d'octobre. Les engins doivent voler à une certaine altitude, celle qui est réservée aux hélicoptères.

Les drones de Matternet peuvent transporter une charge maximale de 2 kilos et relier deux points distants d'un maximum de 20 km pour des besoins urgents et à une vitesse moyenne de 70 km/h. Un transport par les airs pour un gain de temps parfois précieux pour des patients. On passerait de 20-30 minutes par transport terrestre à moins de 3 minutes par les airs…

Ce système est une "première mondiale" selon la start-up dans une zone densément peuplée. Le dispositif fonctionne à l'aide d'une application et de plate forme d'atterrissage et de décollage d'environ 2m2 pouvant être installés sur les toits des immeubles ou à même le sol et qui servent de borne de recharge.

Un système autonome

L'utilisateur doit scanner par exemple le produit sanguin, le placer dans un petit compartiment dans l'appareil et renseigner le lieu de destination, le tout à l'aide d'une application. Le drone fait le reste tout seul. Le destinataire reçoit ensuite une alerte dès que le produit est arrivé. À terme, les drones pourraient également envoyer des greffes. Aujourd'hui, c'est déjà demain.