Le but de la "love mobile" est de "donner envie à des bénévoles de devenir assesseurs. Le concept et l'idée sont originaux" explique Sébastien Ruggerri, responsable de la société Easy Visual Mobile, qui a fourni le camion insolite.

Ce sont des passants amusés qui observent la "love mobile". Par une vitre apposée sur le côté droit du camion, il est possible d'apercevoir une table et deux chaises, dans une ambiance rose et tamisée "l'idée est de dire, vous êtes assesseur, vous êtes célibataire, alors vous pouvez peut-être rencontrer l'amour" résume Sébastien Ruggerri. Des filles de l'équipe du Roller Derby du Grand Besançon, appelées à participer, tentent elles aussi de recruter les futurs assesseurs avec une bonne humeur communicative.

Une campagne avait été lancée lors de l'élection présidentielle avec le site à disposition des internautes intéressés pour pallier au manque d'assesseurs dans les bureaux de vote.

Info +