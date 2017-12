La Madeleine Proust prend sa retraite après l'Olympia en 2018

Avec son accent franc-comtois à couper au couteau, sa perruque grise et sa blouse fleurie assortie aux meubles, la Madeleine Proust, créée et interprétée par Lola Semonin fera une tournée d'Adieux. Elle passera bien sûr par la Franche-Comté, passera par la Bourgogne et terminera sa carrière par l'Olympia le 3 juin 2018.

Infos +

Toutes les dates de la dernière tournée de la Madeleine Proust sur la page Facebook de la comédienne : www.facebook.com/lamadeleineproust/