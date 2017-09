La Maison de Bourgogne-Franche-Comté inaugurée en Allemagne... Mais pourquoi ?

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et Patrick Ayache, vice-président en charge notamment des fonds européens, du tourisme, du rayonnement international et de l’export, ont inauguré la Maison de Bourgogne-Franche-Comté aux côtés de Hendrik Hering, président du Landtag, Doris Ahnen, ministre des Finances du Land de la Rhénanie-Palatinat, Michael Ebling, maire de la ville de Mayence, et Mélita Soost, directrice de la Maison de Bourgogne-Franche-Comté à Mayence.

250 personnes dans la Maison de Bourgogne-Franche-Comté

Depuis le premier partenariat signé en 1962 entre le Land de Rhénanie-Palatinat et la Bourgogne, les coopérations se sont renforcées, avec notamment la volonté d’avoir une représentation des deux régions dans la région partenaire. La maison de Rhénanie-Palatinat a ainsi ouvert ses portes à Dijon en 1991 ; la Maison de Bourgogne a été créée à Mayence en 1994. Aujourd’hui, l’antenne de la Région Bourgogne-Franche-Comté a été inaugurée en présence de plus de 250 personnes dans ses nouveaux locaux, Große Bleiche 29.

Les coopérations entre les deux régions concernent entre autres l’apprentissage, la formation professionnelle, la mobilité des jeunes, les échanges dans les domaines de la viticulture biologique, la culture, le tourisme et les enjeux climatiques.

Une coopération dans les domaines de la protection du climat et de la transition énergétique

La Rhénanie-Palatinat et la Bourgogne-Franche-Comté ont en effet récemment signé une déclaration commune de coopération dans les domaines de la protection du climat et de la transition énergétique, "ce qui confirme que la coordination dans les secteurs de la politique sera de plus en plus renforcée", explique Hendrik Hering, président du Landtag, "Nous allons volontiers reprendre la suggestion des Bourguignons-Franc-Comtois, de faire de ce thème l’objet de la prochaine rencontre de nos parlementaires et élus, qui est prévue en octobre en Rhénanie-Palatinat".

"Cette convention commune avec le ministère de l’environnement et le Landtag a pour objectif de coopérer en matière de transition énergétique, pour mettre en commun nos efforts et échanger nos expériences. Des élus et des techniciens de notre région se rendront d’ailleurs à Mayence en octobre pour avancer en la matière", a informé Marie-Guite Dufay.