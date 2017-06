maCommune.info : Qui êtes-vous ?

Anne et Vincent : "Nous sommes Anne et Vincent Charles 32 et 34 ans. Après nos études à Besançon, Anne a travaillé au Luxembourg et Vincent en Allemagne avant de revenir sur Besançon où nous avons ouvert une franchise de restauration rapide américaine à Chateaufarine. Nous avons vendu notre fonds de commerce, il y a un an, et maintenant, nous sommes E-commerçants depuis vendredi dernier."

mC : Pourquoi proposer un site de produits exclusivement américains ? Qu'appréciez-vous dans ces produits ?

A et V : "Après plusieurs voyages aux USA, où nous avons découvert une autre culture de l’artisanat, nous voulions faire découvrir aux Français des objets iconiques de la culture américaine, il y a beaucoup de préjugés sur les Etats-Unis, mais la plupart de nos fournisseurs travaillent dans de petits ateliers de village depuis des générations pour l’amour de leurs produits et de la satisfaction des utilisateurs. Il n’y a pas que des multinationales comme Apple et Mac do aux usa."

mC : Les faites-vous importer directement des États-Unis ?

A et V : "Nous sommes en contact direct et permanent avec nos fournisseurs Américains, pour la plupart dans de magnifiques petits ateliers ou manufactures locales éparpillés à travers 25 états. De Brooklyn à Miami en passant par la minuscule ville de New Hope nous nous efforçons sans cesse de ne jamais être en rupture et de toujours trouver de belles nouveautés au plus profond des USA."

mC : Comment sélectionnez-vous les produits que vous proposez sur votre site ?

A et V : "La Maison de l'Oncle Sam est très attachée à ce que les marques qui logent dans sa maison soient des entreprises qui s'harmonisent avec une ou plusieurs de ces valeurs :

Mode de vie durable

Fabriquée aux États-Unis

Tech & Innovation

Fabriquée artisanalement

Fabricant indépendant

Entreprise sociale

Philanthropie

Issue du Crowdfunding

Respectueuse de l’environnement."

mC : Allez-vous souvent aux États-Unis ?

A et V : "Nous avons fait deux premiers Road trip d’environs 10 000 km, un en Californie et l’autre en Floride puis après la vente de notre franchise, nous avons fait un gigantesque Road trip de 25 000 km partant de Las Vegas dans le Nevada, Utah et ces magnifiques parcs, l’Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, la Louisiane, Mississippi, Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Sud et du Nord, la Virginie, la Pennsylvanie, le Connecticut, l' état de New York, New York.

Nous aimerions par la suite découvrir le Nord-Américain. Nous espérons y aller une fois par an à la rencontre de nos fournisseurs. Et en découvrir de nouveaux."

mC : Quels sont les 3 produits "phare" de La Maison de l'Oncle Sam ?

A et V : "Nous n’avons pas de produits phares, car nous les aimons tous, cependant nous sommes assez fiers d’avoir réussi à dégoter :

une collection de pagaies en bois fabriquées à la main dans le Minnesota

des chaussettes fabriquées en laine de bisons américains.

Des décapsuleurs Mécaniques Vintage vieux de 70 ans (dont la fabrication a repris grâce au crowdfunding)."

