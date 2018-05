La Maison de Verre, chambre d'hôtes de référence à Besançon

Passer de la rue Bersot, si animée avec ses bars, restaurants et boutiques, à l'oasis de calme qu'est la cour intérieure a de quoi étonner. Située sous une verrière aux structures métalliques rappelant la plus fameuse tour de Paris, la Maison de Verre, qui porte bien son nom, se place comme un véritable cocon de tranquillité au centre de la ville comtoise.

Un haut de gamme qui vit

Large de 250 m², la chambre d'hôtes propose trois petits studios, imbriqués dans une grande pièce à vivre commune. Dans cette dernière, la quiétude et le luxe se confondent avec les marques de vie qui agitent les lieux. Ici, un piano à queue, posé sur une estrade en bois et non loin d'un classieux canapé en cuir blanc, se dispute l'espace avec une caisse de jouets, destinée à un tout autre public. Là, une élégante table en bois noir rappelle par le nombre de chaises disposé autour d'elle qu'une grande assemblée s'y réunit régulièrement. Le lieu inspire le calme et la tranquillité, mais aucun doute : il vit.

Chic et design, mais surtout convivial

Et c'est là toute la force de l'habitation. En plus de la singularité du lieu et du cahier des charges attendu pour qui veut se loger – chambre tout confort, mobilier superbe, cuisine, machine à laver, wifi, place de parking, calme ambiant… la Maison de Verre garde dans sa manche son plus grand atout. "Ce qui nous distingue d'un hôtel ou d'un Airbnb quelconque, outre l'architecture du lieu, c'est ce côté convivial" explique Katherine, propriétaire du lieu. "Plutôt que d'aller s'enfermer dans leur chambre, la plupart des gens de passage préfèrent venir parler, échanger des expériences dans la partie commune" se réjouit-elle.

Des locataires du monde entier

Au fil des ans, Katherine, qui habite dans l'un des appartements de la Maison de Verre, aura vu du beau monde défiler dans le lieu. Des gens venant des quatre coins du globe. "Français bien-sûr, mais aussi Australiens, Israéliens, Suisses, Anglais, Américains…" Elle aura ainsi écouté autant d'histoires que de locataires. "La plupart des rencontres faites ici créent des liens, courts mais vrais. Chaque personne qui rentre apporte quelque chose de nouveau, qui reste lorsqu'il part. On est dans une intimité, une proximité qui favorise les échanges… Même si ceux qui souhaitent rester tranquilles le peuvent sans aucun soucis" précise-t-elle.

Des expériences inoubliables

Katherine se rappellera toute sa vie d'un de ces moments de partage. "Un locataire, virtuose du piano, s'était mis à jouer une après-midi de pluie. Tout le monde s'était arrêté pour l'écouter. C'était un moment unique. J'en ai encore la chair de poule, rien qu'en le mentionnant" se souvient la passionnée.

Et des anecdotes inoubliables, la propriétaire pourrait en conter des centaines. "Un artiste au corps entièrement tatoué, une célébrité de passage, un enfant avec des problèmes à l'école, des touristes qui partagent une soupe…" Sa vie est désormais enrichie des expériences partagées avec ce qui était au départ de simples inconnus. Il ne tient qu'à vous de faire partie de ces rencontres.

