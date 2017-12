La Maison Madeleine : un nouvel espace coworking à Besançon

"Tout a été pensé pour le bien-être à savoir la décoration, les couleurs, l'atmosphère... Un espace où l’on se sent bien, comme chez soi", nous explique-t-on.

Un lieu pour qui ?

"Ce lieu est idéal pour les graphistes, développeurs, stylistes, informaticiens, décorateurs, consultants, formateurs, architectes, commerciaux et tous les indépendants qui souhaitent dynamiser leur environnement professionnel", est-il souligné. A dix minutes de la gare et 200 mètres de la poste et des commerces de Battant, huit postes de travail sont proposés avec : imprimante, copieur laser couleur; scanner réseau et Wifi. Un réseau ethernet est présent sur tous les postes.

Une salle de réunion, jusqu’à huit personnes, peut aussi être transformée en salle de formation ou de prise de vue. Une salle de convivialité, pouvant accueillir une dizaine de personnes, a été pensée ainsi qu'une cuisine équipée avec frigo, micro-ondes, four, plaque de cuisson induction et lave-vaisselle. "Le café expresso à grain, le thé et bien sûr les madeleines sont en libre-service", indique La maison Madeleine.

Un petit atelier séparé permettra aux créateurs de coudre, découper coller et bricoler, sans avoir peur de déranger les autres. La vitrine pourra notamment servir à exposer les productions. "Pour les sportifs, une salle de bain avec douche est aussi à disposition. Ce local est hautement sécurisé avec des rideaux métalliques et porte blindée", nous est-il précisé.

